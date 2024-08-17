Помощник Мэттью Перри рассказал о последних часах его жизни

Смертельную дозу кетамина актеру Мэттью Перри ввел его помощник Кеннет Ивамаса. Следователи выяснили, что он сделал три инъекции за шесть часов, сообщила газета New York Post .

Материалы дела обнародовали после того, как 15 августа прокуратура предъявила обвинения пяти подозреваемым — двум врачам, помощнику Перри и наркоторговцам. Ивамаса подписал соглашение о признании вины и рассказал о последних часах жизни актера.

По его словам, утром 28 октября 2023 года актер попросил ввести первую дозу наркотика. Через четыре часа, когда Перри находился дома и смотрел фильм, Ивамаса сделал вторую инъекцию. Еще через 40 минут начальник потребовал третий укол.

«Сделай мне укол побольше», — процитировал Перри Ивамаса.

После этого помощник приготовил актеру джакузи и ушел по своим делам. В следующий раз он увидел Перри мертвым.

Сердце актера остановилось из-за передозировки рецептурного наркотического препарата, сообщил Life. Врачи назначили Перри кетамин для лечения депрессии.