Помощник Мэттью Перри рассказал о последних часах его жизни
NYP: Мэттью Перри просил своего помощника сделать смертельный укол кетамина
Смертельную дозу кетамина актеру Мэттью Перри ввел его помощник Кеннет Ивамаса. Следователи выяснили, что он сделал три инъекции за шесть часов, сообщила газета New York Post.
Материалы дела обнародовали после того, как 15 августа прокуратура предъявила обвинения пяти подозреваемым — двум врачам, помощнику Перри и наркоторговцам. Ивамаса подписал соглашение о признании вины и рассказал о последних часах жизни актера.
По его словам, утром 28 октября 2023 года актер попросил ввести первую дозу наркотика. Через четыре часа, когда Перри находился дома и смотрел фильм, Ивамаса сделал вторую инъекцию. Еще через 40 минут начальник потребовал третий укол.
«Сделай мне укол побольше», — процитировал Перри Ивамаса.
После этого помощник приготовил актеру джакузи и ушел по своим делам. В следующий раз он увидел Перри мертвым.
Сердце актера остановилось из-за передозировки рецептурного наркотического препарата, сообщил Life. Врачи назначили Перри кетамин для лечения депрессии.