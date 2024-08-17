Помощник Мэттью Перри рассказал о последних часах его жизни

NYP: Мэттью Перри просил своего помощника сделать смертельный укол кетамина

Фото: Unsplash

Смертельную дозу кетамина актеру Мэттью Перри ввел его помощник Кеннет Ивамаса. Следователи выяснили, что он сделал три инъекции за шесть часов, сообщила газета New York Post.

Материалы дела обнародовали после того, как 15 августа прокуратура предъявила обвинения пяти подозреваемым — двум врачам, помощнику Перри и наркоторговцам. Ивамаса подписал соглашение о признании вины и рассказал о последних часах жизни актера.

По его словам, утром 28 октября 2023 года актер попросил ввести первую дозу наркотика. Через четыре часа, когда Перри находился дома и смотрел фильм, Ивамаса сделал вторую инъекцию. Еще через 40 минут начальник потребовал третий укол.

«Сделай мне укол побольше», — процитировал Перри Ивамаса.

После этого помощник приготовил актеру джакузи и ушел по своим делам. В следующий раз он увидел Перри мертвым.

Сердце актера остановилось из-за передозировки рецептурного наркотического препарата, сообщил Life. Врачи назначили Перри кетамин для лечения депрессии.

Живущие в цифре. Почему программисты скупы на эмоции

Теракт против мирного населения. Главное об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

«Раны глубокие». Продавец спас администратора магазина в Подольске от грузчика с ножом

Личный помощник, врачи и дилеры. Кто виновен в смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри?

Участники выставки «Москва промышленная. Город будущего» смогут выйти в открытый космос

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте