Сын джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд умер в 39 лет
Telegram-канал «112»: умер 39-летний сын певицы Ирины Понаровской
В Москве 20 сентября умер 39-летний сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По его информации, самочувствие мужчины резко ухудшилось рано утром в пятницу. Супруга Родда вызвала скорою помощь, но врачи помочь Энтони не успели.
Сын артистки умер в шесть часов утра, уточнил источник «112».
Родд родился в семье советской и российской джазовой певицы Ирины Понаровской и джазмена Вейланда Родда младшего. У него остались жена и двое детей.
Ранее на 34-м году жизни умер артист хора Саратовского театра оперетты и певец Тимур Шивырев. У артиста из-за жары поднялось давление, он упал и ударился головой. Директор театра Виталий Емельянов рассказал, что певец умер в больнице.