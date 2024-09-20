Сын джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд умер в 39 лет

В Москве 20 сентября умер 39-летний сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По его информации, самочувствие мужчины резко ухудшилось рано утром в пятницу. Супруга Родда вызвала скорою помощь, но врачи помочь Энтони не успели.

Сын артистки умер в шесть часов утра, уточнил источник «112».

Родд родился в семье советской и российской джазовой певицы Ирины Понаровской и джазмена Вейланда Родда младшего. У него остались жена и двое детей.

Ранее на 34-м году жизни умер артист хора Саратовского театра оперетты и певец Тимур Шивырев. У артиста из-за жары поднялось давление, он упал и ударился головой. Директор театра Виталий Емельянов рассказал, что певец умер в больнице.