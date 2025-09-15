Прохор Шаляпин заявил о «родстве» с Ириной Дубцовой

Певец Прохор Шаляпин в шутку подтвердил свое родство с коллегой по цеху Ириной Дубцовой. В своем Instagram* музыкант поделился редким снимком с певицей, который был сделан, когда им было всего 13–14 лет.

Оказывается, знаменитости знают друг друга почти с детства. На фото Дубцова держит на руках известного певца. Молодые звезды стоят в озере.

«Да, мы родственники по линии нашего дедушки Федора Ивановича Шаляпина и бабушки Майи Плисецкой», — ответил Шаляпин на вопрос в комментариях «вы родственники?».

Дубцова отреагировала на шутку Прохора словами «именно».

Ранее Прохор Шаляпин ответил на обвинения в тунеядстве. Он подчеркнул, что его образ жизни не противоречит законам, он артист и шоумен, и его задача — развлекать людей, а не учить их. Он напомнил, что ни к чему не призывает своих поклонников.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.