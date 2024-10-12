Стало известно, почему сваты Наташи Королевой пропустили свадьбу дочери

Сваты певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, известного как Тарзан, объяснили, что не смогли присутствовать на свадьбе дочери из-за работы отца и болезни матери. Об этом родители Анны Валынкиной рассказали в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» .

Наследник артистки Архип женился на 23-летней Анне Валынкиной, которая называет себя Мелиссой Фокс, в Петербурге этим летом. Молодожены вместе с звездными родителями и друзьями праздновали в ресторане. Семья невесты на торжестве не присутствовала. Как рассказал отец Валынкиной, дочь ему звонила и говорила о свадьбе.

«На свадьбу мы не поехали, потому что я был на вахте, работаю. А моя жена с трудом переносит переезды. Она практически не ездит никуда, далеко», — добавил он.

Мать девушки заявила, что не приехала на свадьбу из-за проблем со здоровьем, да и транспорта не было. Также Валынкины признались, что пока не встречались с Королевой и Глушко, только поздравляли друг друга с Новым годом и днями рождения.

Ранее Королева устроила откровенную фотосессию на Мальдивах, в которой также участвовала жена ее сына и в прошлом стриптизерша Мелисса Валынкина.