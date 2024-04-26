Стало известно о состоянии обратившегося к врачам Ярмольника | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 12:18 Стало известно о состоянии обратившегося к врачам Ярмольника Mash: актер Ярмольник с женой находятся в состоянии средней тяжести в больнице Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Актер Леонид Ярмольник вместе с женой Оксаной попал в больницу в Москве из-за проблем с сердцем. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, врачей вызвали из-за гипертонического криза у актера. Его супруге также понадобилась помощь: она уже 24 года страдает от хронической сердечной недостаточности. Пара пожаловалась на слабость и головную боль. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

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Сам Ярмольник в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщение о госпитализации. Он заявил, что проходит плановое профилактическое обследование.

«Чекап просто прохожу, как обычно, раз в год. Я на репетиции. Со мной все в порядке. Это какие-то просто глупости», — отреагировал актер.

Ранее в больницу попала телеведущая Ольга Бузова. Она должна была пройти плановую операцию.