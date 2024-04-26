Стало известно о состоянии обратившегося к врачам Ярмольника | 360°

26 апреля 2024, 12:18
Стало известно о состоянии обратившегося к врачам Ярмольника
Mash: актер Ярмольник с женой находятся в состоянии средней тяжести в больнице
Актер Леонид Ярмольник вместе с женой Оксаной попал в больницу в Москве из-за проблем с сердцем. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, врачей вызвали из-за гипертонического криза у актера. Его супруге также понадобилась помощь: она уже 24 года страдает от хронической сердечной недостаточности. Пара пожаловалась на слабость и головную боль. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
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Сам Ярмольник в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщение о госпитализации. Он заявил, что проходит плановое профилактическое обследование.
«Чекап просто прохожу, как обычно, раз в год. Я на репетиции. Со мной все в порядке. Это какие-то просто глупости», — отреагировал актер.
Ранее в больницу попала телеведущая Ольга Бузова. Она должна была пройти плановую операцию.
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