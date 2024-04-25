Ольга Бузова попала в больницу | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 11:24 Ольга Бузова попала в больницу Телеведущая Бузова отправилась в больницу на плановую операцию Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила о госпитализации. Снимок из больничной палаты звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

«Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу», — подписала фото артистка.

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На снимке Бузова предстала в голубой пижаме в белую полоску. Она обошлась без макияжа, а волосы убрала в косичку.

Пиар-менеджер звезды Антон Богославский в беседе с порталом Super развеял опасения поклонников, заявив, что у певицы проходит плановая операция. При этом он не уточнил, какое именно хирургическое вмешательство предстоит исполнительнице хита «Мало половин».

Ранее Бузова заявила, что не считает внешность самым главным в человеке. По словам телеведущей, для нее намного важнее внутренняя красота и ощущение гармонии с собой.