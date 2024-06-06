Стало известно о состоянии борющегося с раком сына модельера Вячеслава Зайцева

Директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Пантелеева опровергла сообщения о том, что у сына известного модельера Егора Зайцева серьезные проблемы со здоровьем. В беседе с 360.ru она призвала не верить слухам в Сети.

«Все хорошо. Не слушайте сплетни, которые ходят в интернете», — заявила она.

По информации Telegram-канала Mash, у 64-летнего сына модельера обнаружили жидкость в брюшной полости и нарушения свертываемости крови и проблемы с легкими. За его жизнь борются врачи. Мужчина находится в палате интенсивной терапии одной из московских клиник в тяжёлом состоянии.

Зайцева-младшего госпитализировали 2 июня. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.