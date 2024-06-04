Сын модельера Зайцева попал в реанимацию

Mash: сына модельера Зайцева поместили в реанимацию в тяжелом состоянии

Фото: РИА «Новости»

Состояние сына модельера Вячеслава Зайцева Егора ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи заявили о необходимости срочно сделать ему переливание крови. Модельер поступил в одну из московских больниц, сейчас он находится под наблюдением медперсонала.

Раковую опухоль у Егора Зайцева обнаружили в феврале, после чего 64-летний модельер начал проходить курс химиотерапии. В прессе появлялись сообщения о том, что он перенес Covid-19. Врачи поставили модельеру диагноз «железодефицитная анемия в тяжелой форме».

В марте мужчину снова госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания, ему потребовалось переливание крови.

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте