Сын модельера Зайцева попал в реанимацию

Состояние сына модельера Вячеслава Зайцева Егора ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи заявили о необходимости срочно сделать ему переливание крови. Модельер поступил в одну из московских больниц, сейчас он находится под наблюдением медперсонала.

Раковую опухоль у Егора Зайцева обнаружили в феврале, после чего 64-летний модельер начал проходить курс химиотерапии. В прессе появлялись сообщения о том, что он перенес Covid-19. Врачи поставили модельеру диагноз «железодефицитная анемия в тяжелой форме».

В марте мужчину снова госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания, ему потребовалось переливание крови.