Стало известно о смерти отчима Гарика Харламова

Скончался отчим юмориста Гарика Харламова Гочи Малании. Об этом сообщила мать артиста Наталья Харламова в соцсети.

«Гоча Малания. 1952–2026. Спасибо за наших детей», — написала она на своей странице.

Она поблагодарила супруга за детей и годы, проведенные вместе. В браке с Гочей Маланией у Натальи родились две дочери, Екатерина и Алина. Харламова не уточнила причину смерти мужа.

В прошлом году Гарик Харламов попал в базу ФССП как должник — из-за штрафа за неправильную парковку в Москве. Комик задолжал государству три тысячи рублей.

За последние шесть лет Харламов получил почти 800 штрафов на общую сумму 838 тысяч рублей. Речь идет о превышении скорости, неправильной парковке и неоплаченном проезде по платной дороге.