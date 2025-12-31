Гарик Харламов перед Новым годом попал в список должников

Юморист Гарик Харламов попал в реестр должников ФССП из-за штрафа за неправильную парковку в Москве. Об этом сообщила «Газета.ru».

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, акт по делу об административном правонарушении составили 24 декабря. Теперь комику необходимо выплатить три тысячи рублей.

Харламову не первый раз приходят штрафы за нарушение ПДД на внедорожнике Dongfeng M-Hero. За последние шесть лет комик получил почти 800 штрафов на общую сумму 838 тысяч рублей. Речь идет о превышении скорости, неправильной парковке и неоплаченном проезде по платной дороге. Все долги резидент Comedy Club выплачивал своевременно.

Также в списке должников оказался рэпер Птаха. Приставы арестовали его квартиру в Москве из-за долгов в 400 тысяч рублей за коммунальные услуги, накопленные за восемь лет.