Стало известно о послеоперационных осложнениях у актера Василия Ливанова

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова возникли осложнения после операции по удалению тромба. Подробности о здоровье актера сообщил источник «Известий» .

По его информации, у Ливанова загноилась послеоперационная рана. Ход лечения осложняется хроническими заболеваниями. По данным источника, пациент находится в сознании и дышит самостоятельно.

Об ухудшении состояния здоровья звезды «Шерлока Холмса» 11 сентября сообщили в НИИ имени Склифосовского. Его перевели в реанимацию отделения неврологии. Накануне стало известно, что пациента вывели из медикаментозной комы. Медики заметили у актера спутанность сознания и заподозрили дисциркуляторную энцефалопатию, спровоцированную недостатком питательных веществ в нейронах, кислорода и нарушением кровоснабжения мозга.