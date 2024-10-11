Состояние здоровья Василия Ливанова ухудшилось

В НИИ имени Склифосовского заявили, что состояние Василия Ливанова ухудшилось

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову, которого госпитализировали в Москве в конце сентября, стало хуже. Об этом РИА «Новости» сообщили в НИИ имени Склифосовского.

Медики оценивают состояние артиста как тяжелое. Его временно перевели в реанимацию отделения неврологии.

Ливанова доставили в больницу с инсультом 29 сентября. Во время операции актер пережил остановку сердца.

Ранее стало известно, что 89-летнему артисту также диагностировали паралич правой части тела и поражение головного мозга, у него выявили признаки дыхательной и сердечной недостаточности.

Ливанов широко известен советскому и российскому зрителю по роли детектива в цикле кинофильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Также он озвучивал персонажей популярных советских мультфильмов и исполнил роли в десятках других картин.