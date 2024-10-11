Состояние здоровья Василия Ливанова ухудшилось

Ранее стало известно, что 89-летнему артисту также диагностировали паралич правой части тела и поражение головного мозга, у него выявили признаки дыхательной и сердечной недостаточности.
Ливанов широко известен советскому и российскому зрителю по роли детектива в цикле кинофильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Также он озвучивал персонажей популярных советских мультфильмов и исполнил роли в десятках других картин.
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