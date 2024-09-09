Стало известно о наследстве Александра Маслякова

Наследство телеведущего Александра Маслякова достанется его вдове Светлане, сыну Александру и внучке Таисии. Об этом сообщил сайт газеты «Аргументы и факты» .

По данным издания, главным активом станет творческое объединение «АМиК», которому принадлежит бренд КВН. Гендиректором и владельцем компании является Александр Масляков — младший.

Объединению принадлежит 50% культурного центра «Планета КВН», построенного на месте кинотеатра «Гавана». Кроме того, семья Масляковых в 2019 году купила особняк на Рублевке, а самому телеведущему принадлежала квартира в центре Москвы и несколько дорогих машин.

Масляков умер 8 сентября после тяжелой болезни. Последнюю игру он провел в 2022 году. Как уже сообщил Международный союз КВН, нового постоянного ведущего у игры не будет. Похоронят Маслякова 11 сентября на Новодевичьем кладбище.