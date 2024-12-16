Приставы объявили в розыск Лигалайза за долг более полумиллиона рублей

Shot: приставы объявили в розыск рэпера Лигалайза за долг в 612 тысяч рублей

Приставы разыскивают рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков), который покинул Россию, оставив более полумиллиона рублей долгов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, против музыканта открыли исполнительное производство из-за задолженности в 612 тысяч рублей. Это долг перед налоговой и по кредитам. Рэпер с сентября не платит его.

В 2023 году Лигалайз переехал в Литву. Имущества в России у него не осталось, поэтому приставам нечего с него взыскать. Это уже не первая долговая история с артистом. Первые задолженности у него зафиксировали еще в 2009 году.

Ранее стало известно, что мать рэпера Моргенштерна* Марина задолжала приставам более трех миллионов рублей. Однако взыскать долги с нее не удалось, у женщины нет денег.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.