Стало известно о готовности каменщика из Петербурга подать иск к Киркорову

Судебная тяжба между Филиппом Киркоровым и петербургским каменщиком Георгием Барановским, занимавшимся отделкой его роскошного пентхауса, продолжает развиваться. Как сообщил КП-Петербург , Барановский намерен подать встречный иск против певца. Ранее Киркоров обвинил мастера в некачественном ремонте и потребовал почти 11 миллионов рублей компенсации.

По данным издания, речь идет о квартире площадью около 600 квадратных метров в центре Москвы, где стены, колонны, лестницы и полы выполнены из натурального камня. За работу мастер получил 13 миллионов рублей, хотя, по его оценке, реальная стоимость проекта превышала 30 миллионов.

По словам Барановского, в ходе строительной экспертизы между сторонами произошел конфликт, в котором участвовали представители суда, адвокаты и менеджер артиста. Мастер настаивает, что выполненная им работа на твердую четверку, а часть последующих переделок, напротив, выполнена с нарушениями. Он заявил, что готов подать встречные иски на сумму, сопоставимую с претензиями Киркорова, если мирного урегулирования не удастся достичь.

Продолжение строительной экспертизы назначено на декабрь. По подсчетам Барановского, только на защиту своих интересов и проведение экспертиз он уже потратил около миллиона рублей.