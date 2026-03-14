Стало известно настоящее имя уличного художника Бэнкси

Десятилетиями личного английского уличного художника и политического активиста Бэнкси оставалась тайной и предметом споров. Журналисты Reuters провели расследование и выяснили, что его зовут Дэвид Джонс.

При этом еще в 2008 году стало известно, что под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля. Его разоблачили журналисты британского таблоида The Mail on Sunday. Позже он сменил имя в документах на Дэвид Джонс.

Бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес рассказал, что изначально художник начал маскироваться, чтобы сбить с толку полицию. В Бристоле власти проводили «драконовскую» политику в отношении граффити.

Позже анонимность стала неотъемлемой частью бренда. В 2010 году, когда журнал Time назвал Бэнкси одним из самых влиятельных людей в мире, художник появился на фото в мешке, накинутом на голову.

«Робина Ганнингема не существует. Имя, которое вы назвали, я убил много лет назад», — заявил Лазаридес.

Прошлой осенью в Лондоне полиция расследовала из-за граффити Бэнкси на здании Королевского суда.