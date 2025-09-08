В Лондоне начали расследование в отношении Бэнкси за его граффити на здании суда

Лондонская полиция начала расследование в отношении британского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

Граффити появилось на стене Королевского суда в британской столице. На нем судья избивает протестующего своим молоточком.

Правоохранители начали выяснять — наносит ли изображение «противозаконный ущерб». В Службе судов и трибуналов Его Величества заявили, что граффити удалят.

Пока рисунок закрыли щитами и выставили около него охрану. В судебной инстанции обратили внимание, что здание имеет высший статус архитектурной или исторической ценности, а значит, имеет максимальную степень охраны со стороны государства.

Ранее вандалы облили краской новую работу художника Бэнкси в Лондоне.