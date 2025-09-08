В Лондоне начали расследование в отношении Бэнкси за его граффити на здании суда
Лондонская полиция начала расследование в отношении британского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
Граффити появилось на стене Королевского суда в британской столице. На нем судья избивает протестующего своим молоточком.
Правоохранители начали выяснять — наносит ли изображение «противозаконный ущерб». В Службе судов и трибуналов Его Величества заявили, что граффити удалят.
Пока рисунок закрыли щитами и выставили около него охрану. В судебной инстанции обратили внимание, что здание имеет высший статус архитектурной или исторической ценности, а значит, имеет максимальную степень охраны со стороны государства.
Ранее вандалы облили краской новую работу художника Бэнкси в Лондоне.