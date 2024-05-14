Стало известно, на ком едва не женился Галкин вместо Пугачевой | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 14:04 Стало известно, на ком едва не женился Галкин вместо Пугачевой «МК»: комик Галкин чуть не женился на ведущей Чернобровиной до певицы Пугачевой Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Юморист Максим Галкин* до отношений с певицей Аллой Пугачевой ухаживал за ведущей передачи «Утро России» на Первом канале Анастасией Чернобровиной. Пара скрывала свой роман от общественности, сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, в начале 2000-х в отношения Чернобровиной и Галкина* вмешалась Пугачева.

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Журналисты уточнили, что юморист сильно увлекся телеведущей и был готов на многое, чтобы сохранить отношения. Два года Галкин* дарил презенты возлюбленной, цветы и водил по ресторанам. Чернобровина назвала ухаживания юмориста очень интеллигентными и робкими.

Во избежание лишнего внимания публики влюбленные опаздывали на ночные сеансы в кино и занимали места на последнем ряду.

Ранее актер Сослан Фидаров из фильма «9 роте» раскритиковал Галкина*. Он назвал комика маленьким мальчиком у Пугачевой.

* Признан иностранным агентом на территории России.