«Маленький мальчик Пугачевой». Звезда «9 роты» Сослан Фидаров высмеял Галкина | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 05:26 «Маленький мальчик Пугачевой». Звезда «9 роты» Сослан Фидаров высмеял Галкина Актер Сослан Фидаров отметил, что не воспринимает высказывания Галкина всерьез РИА «Новости»

Читать 360 в

Актер Сослан Фидаров, сыгравший в «9 роте», резко высказался в адрес юмориста Максима Галкина*. Артист заявил, что супруг Аллы Пугачевой — герой только у себя в соцсети, написало издание StarHit.

«Я Галкина* даже не знал в жизни, кто это такой. Я знал, что это маленький мальчик у Пугачевой», — рассказал Фидаров.

Реклама

Артист подчеркнул, что не воспринимает всерьез высказывания Галкина* и других сбежавших из России деятелей культуры. Фидаров считает, что они не готовы отвечать за свои слова. Он отметил, что сбежавшие «звезды» выглядят «просто смешно».

Ранее Галкин* подал жалобу в суд из-за отказа снять с него статус иноагента. Попытку исключить свое имя из списка иноагентов шоумен предпринял летом 2023 года.

* Признан иностранным агентом на территории России.