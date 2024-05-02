«Маленький мальчик Пугачевой». Звезда «9 роты» Сослан Фидаров высмеял Галкина | 360°

02 мая 2024, 05:26
«Маленький мальчик Пугачевой». Звезда «9 роты» Сослан Фидаров высмеял Галкина
Актер Сослан Фидаров отметил, что не воспринимает высказывания Галкина всерьез
Актер Сослан Фидаров, сыгравший в «9 роте», резко высказался в адрес юмориста Максима Галкина*. Артист заявил, что супруг Аллы Пугачевой — герой только у себя в соцсети, написало издание StarHit.
«Я Галкина* даже не знал в жизни, кто это такой. Я знал, что это маленький мальчик у Пугачевой», — рассказал Фидаров.
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Артист подчеркнул, что не воспринимает всерьез высказывания Галкина* и других сбежавших из России деятелей культуры. Фидаров считает, что они не готовы отвечать за свои слова. Он отметил, что сбежавшие «звезды» выглядят «просто смешно».
Ранее Галкин* подал жалобу в суд из-за отказа снять с него статус иноагента. Попытку исключить свое имя из списка иноагентов шоумен предпринял летом 2023 года.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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