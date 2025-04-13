Стало известно, кто вылетел в первом полуфинале шоу «Маска-6»

В полуфинале шестого сезона шоу «Маска» за победу боролись шесть персонажей, каждый из которых сразился на дуэли. Речь идет о Страусе и Вожде, Боксере и Далматине, а также Утке и Соколе.

Судили участников певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Филипп Киркоров председательствовал в жюри.

Далматин исполнил песню Александра Серова «Ты меня любишь», Боксер — хит Crazy группы Aerosmith. В этой дуэли в номинацию попал Боксер, Далматин получил больше голосов жюри.

Во второй дуэли между Страусом и Вождем в номинацию отправили пернатую. Перед третьей дуэлью на сцену вышла гостевая маска. Кот Дзынь спел песню ABBA Money, Money, Money.

Судьи не угадали, кто скрывался под маской. Когда персонаж ее снял, все увидели Тимура Батрутдинова.

На вылет номинировались Страус, Боксер и Утка, причем не повезло именно последней. Страуса спасли зрители, Боксера — жюри. Личность артиста под маской Утки угадал Киркоров, заявивший, что под ней Ева Власова.

Ранее в шестом выпуске шоу «Маска-6» жюри угадало, что под костюмом Богомола скрывалась певица Ольга Серябкина.