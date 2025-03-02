Стало известно, кто вылетел из пятого выпуска шоу «Суперстар!»

Из гонки за победу в шоу «Суперстар!» вышел певец Данко (Александр Фадеев). В пятом выпуске он получил всего шесть баллов. Запись эфира опубликовал телеканал НТВ .

Организаторы предложили артистам исполнить современный хит. Данко выбрал «Дарите женщинам цветы» казахского музыканта Jazzdauren, но просчитался и получил всего шесть баллов. Столько же досталось Маргарите Суханкиной и Ираклию Пирцхалаве, но по сумме баллов они продолжили участвовать в проекте.

Лучший результат показали Азиза, Корнелия Манго, Ксения Георгиади и Сергей Минаев, заработавшие по восемь баллов. Всего на один балл отстал Сергей Челобанов.

По итогам пяти выпусков первое место заняла Азиза, накопившая 39 баллов. Вторую строчку с 37 баллами поделили Минаев и Челобанов, а третью — Суханкина и Георгиади с 36 баллами.

Новый сезон шоу «Суперстар!» вышел в начале 2025 года. Соведущей Вадима Такменева вместо Лолиты Милявской стала Наташа Королева.