Лолита объяснила свой уход из «Суперстар!»

Телеканал НТВ анонсировал премьеру нового сезона шоу «Суперстар!», ведущими которого раньше были Лолита Милявская и Вадим Такменев. Но теперь зрители не увидят артистку на сцене, ее заменит Наташа Королева. Причину выяснил «СтарХит» .

Многие успели раздуть скандал из-за ухода Лолиты и назвали возможной причиной эхо головой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Но на самом деле все оказалось иначе.

«Наташа меня подменила на один сезон. Я попросила Вадима Такменева отпустить на день рождения мамы, которой исполняется 82 — просто дата съемок совпала. Спасибо Вадику и Наташе, что они как настоящие друзья и коллеги пошли мне навстречу», — рассказала Лолита.

Она выразила уверенность, что Королева блестяще справится с ролью ведущей «Суперстар!».

В работе жюри шоу появится новая фишка, заимствованная у «Маски». В каждом выпуске к Стасу Пьехе, Лере Кудрявцевой и Сергею Соседову будет присоединяться еще один человек, связанный с «Суперстар!». По мнению продюсеров, это добавит в проект эффект неожиданности.

По данным Telegram-канала Shot, весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва — организаторы стали получать от концертных площадок отказы. Артистка собиралась дать 10 концертов до конца апреля.