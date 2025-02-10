Алый плащ, пупырышки и стразы. Чем удивит новый сезон шоу «Маска»

Новый шестой сезон шоу «Маска» стартовал в воскресенье на телеканале НТВ. Зрителям придется угадать, кто скрывается под 14 масками. В жюри шоу — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, а также участник первого сезона Стас Костюшкин.

Как прячут участников шоу «Маска» За масками могут скрываться звезды российской эстрады, певцы, артисты, шоумены и спортсмены, личности которых хранятся в строжайшей тайне. Организаторы шоу сообщили «подсказки», которые должны помочь угадать личности конкурсантов.

Интересно «За их плечами более 50 музыкальных альбомов, 160 ролей в кино и сериалах, озвучка более 26 мультипликационных героев. Суммарный возраст участников составляет более 500 лет» «За их плечами более 50 музыкальных альбомов, 160 ролей в кино и сериалах, озвучка более 26 мультипликационных героев. Суммарный возраст участников составляет более 500 лет»

Костюмы героев создавали индивидуально для каждого конкурсанта. Вне эфира личности участников скрывают одинаковые худи и зеркальные маски, они передвигаются в сопровождении охраны. Ведущим нового сезона проекта стал Вячеслав Макаров. До финала дойдут четыре конкурсанта. Среди участников будут артисты эстрады, кино, Интернета, ТВ и спорта: за их плечами более 50 музыкальных альбомов, 160 ролей в кино и сериалах, озвучка более 26 мультипликационных героев. Известно, что суммарный возраст участников составляет более 500 лет.

Фото: РИА «Новости»

«Списки не работают» В качестве судей выступят четыре человека: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Впервые к ним присоединится участник первого сезона Стас Костюшкин. Он знает, как готовят участников, чтобы скрыть их голоса. «У меня пока нет никакой тактики отгадывания, я не понимаю, как это все будет выглядеть. Кроме того, я знаю, какие работы проводятся, как занимаются с вокалистами, чтобы скрыть голос, как работают бэк-вокалисты: они поют чуть громче, чтобы спрятать тембр солиста. Я все это знаю, поэтому меня это пугает!» — отметил Костюшкин. Члены жюри рассказали о своем подходе к угадыванию личности участника. Валерия в составе жури уже шестой год. Она сообщила, что каждый раз составляет списки артистов, которые еще не участвовали в шоу. Однако певица признала, что списки ни разу не сработали и не помогли в раскрытии тайны. «Поэтому списки малоэффективны, честно скажу. Во всяком случае, у меня они еще ни разу не срабатывали», — завила Валерия.

Фото: РИА «Новости»

Киркоров тоже раскрыл свою стратегию — отсутствие стратегии. Он отметил, что не ведет записей и не проводит «работу над ошибками», не выполняет «домашние задания». «Я люблю угадывать здесь и сейчас, полагаясь на свои чувства и эмоции. Самое главное для меня — сиюминутность этого шоу. Я не сижу дома и не выслушиваю тембры голосов участников. Мне хочется удивляться», — поделился певец. Киркоров признался, что часто ошибался, но и попадания у него тоже есть.

Фото: РИА «Новости»

Маски будут сняты В шестом сезоне зрителям предстоит раскрыть секрет 14 масок: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок. Самый тяжелый костюм у Капибары, сообщил ТАСС. Он весит 25 килограммов и состоит из рыжей шубы и кожаного жилета. Маска Сокола весит 15 килограммов, самый легкий костюм у Овечки — семь килограммов. Костюм Богомола поразит зрителей фасеточными глазами, в костюме Окуня мастера сочетали пластик для чешуек хвоста, атлас, жаккард, скульптурный гипс, кружево и стразы. Маску Вождя создали из меха, украсили бусинами, камнями и перьями. Цыпленок будет выступать в кепке и джинсовой курточке, Бык — в плаще и золотом шитье. Далматин — традиционно в черно-белом, Страус получил боа из перьев, а у Огурчика будут настоящие «пупырышки».