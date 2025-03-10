Стало известно, кто покинул 8-й выпуск шоу «Выжить в Самарканде»

Певица Ольга Серябкина, считающаяся фаворитом звездной команды, в восьмом выпуске реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» добровольно покинула проект. При этом в предыдущем выпуске артистка победила на испытании на выживание Сергея Завгороднева.

Бывшая солистка группы «Серебро» объяснила свой уход тем, что соскучилась по семье и маленькому сыну. Серябкина попросила ведущих Павла Волю и Ляйсан Утяшеву наделить одного из участников своей команды иммунитетом, чтобы не отдавать свое место «народнику» Завгородневу.

После большого испытания выяснилось, что повезло музыканту Торнике Квитатиани. Серябкина считает его достойным участником проекта, потому и спасла от вылета.

В восьмом выпуске шоу в испытании на вылет сразились Ангелина Татарченкова и Остап Солдатов. В первом соревновании «Прятки» победил мужчина. Вторая игра «Самаркандский ключник» была успешной для Татарченковой. Финал третьей игры создатели шоу не показали ради интриги. О том, кто победил, станет известно в девятом выпуске шоу.

В начале февраля певец Митя Фомин в третьем выпуске шоу «Выжить в Самарканде» покинул проект, проиграв в двух испытаниях «народнице» Александре Сухоруковой.