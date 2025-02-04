Митя Фомин вылетел из экстремального шоу и пообещал заработать миллионы «своим ртом»

Вышел третий выпуск экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Серия была насыщенной, а борьба в ней между звездами и народниками — нешуточной. Апогеем выпуска стал вылет певца Митя Фомина из программы.

Победительницу прошлого сезона Александру Сухорукову из «народа» отправили на испытание, где ей предстояло сразиться с Фоминым. Соперники сыграли в три игры: в «Самаркандских рядах» победил певец, а в «Узуклар» и «1-11» — девушка. В итоге расстроенному исполнителю хита «Все будет хорошо» пришлось покинуть реалити.

Фомин, по всей видимости, не ожидал «подставы» от звездных коллег. Возмущенный певец признался, что его погубила собственная недальновидность и собственная наивность. В сердцах он сказал, что дожил до 50 лет, а в людях так и не научился разбираться.

«В этом очень неприятно убеждаться. Я думал, что я кому-то нужен в звездной команде. Но никому там я к чертовой матери не нужен. Но ничего, я заработаю эти 10 миллионов своим ртом», — сказал Фомин.

«Выжить в Самарканде» — это шоу, где две команды — звезды и обычные люди — сталкиваются с двумя противоположными мирами.

В каждом выпуске они проходят испытания, которые решают, где они будут жить дальше: в роскошном отеле с удобствами или в горном лагере с минимумом комфорта. Каждую неделю один из участников покидает проект. Главный приз — 10 миллионов рублей.

Ранее Фомин рассказал, как пытается сохранить молодость. Певец признался, что положительно относится к омолаживающим «уколам красоты» и даже не против пробовать процедуры со спермой лосося.