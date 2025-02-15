Стало известно, кто первым покинул второй сезон шоу «Выживалити»

Второй сезон реалити-шоу «Выживалити» стартовал на телеканале «Пятница!». Участниками проекта стали 16 человек, которые поборются за главный приз в 10 миллионов рублей. Первый выпуск нового сезона покинул экстрасенс Никита Турчин .

В каждом выпуске для звездных участников подготовили жесткие испытания, в том числе штормовое море, огненный автодром и канат над пропастью. После финального поединка игроки голосуют против друг друга. «Выживалити» покидает набравший наибольшее количество голосов.

В ходе первого испытания звезды преодолевали грязевую яму с чучелом в руках. Его нужно было перенести через лес и установить на специально предназначенный для этого крест.

Для второго дня проекта организовали соревнование под названием «Гастро-тир». В ходе него актер Владимир Тишко выиграл пшено и сосиски, а телеведущий Петр Романов — консервы.

В тот же день прошло испытание под названием «Воздушное лото». Участников прикрепляли к тросу и перемещали на высокой скорости по зиплайну. Они должны были во время полета попасть мешком с песком в бочку с наибольшим номером.

Участница седьмого сезона «Пацанок» Елизавета Андрющенко заработала 20 баллов, экстрасенс Никита Турчин — 10 баллов, а Петр Романов обогнал всех с 30 баллами.

На третий день участники боролись за иммунитет. Им нужно было спуститься вниз с моста, залезть на канат над рекой и перебраться по нему с одного берега на другой, собирая предметы для лагеря.

После всех испытаний игроки голосовали за участника, который должен был вылететь из проекта. Участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин получил девять голосов и покинул «Выживалити».

Ранее стало известно, что из экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» вылетел певец Митя Фомин.