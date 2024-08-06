Стало известно, кто может сыграть Бритни Спирс в фильме по мемуарам певицы

The Mirror: актриса Карпентер может сыграть в фильме по мемуарам певицы Спирс

По мотивам книги «Женщина во мне», автором которой стала певица Бритни Спирс, планируют снять фильм. Образ артистки в ленте может достаться актрисе Сабрине Карпентер, сообщили журналисты The Mirror .

По данным издания, поклонники разделились на два лагеря, выясняя, достойна ли Карпентер сыграть Спирс.

Некоторые считают, что поющая актриса идеально подойдет на роль исполнительницы. Однако часть фанатов намерена отказаться от просмотра картины, если утвердят 25-летнюю Карпентер.

На роль Спирс также рассматривают актрису Милли Бобби Браун, известную по роли в «Очень странных делах». Еще одна претендентка на образ певицы — звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини.

Студия Universal Pictures приобрела права на съемку биографического фильма о Спирс. Режиссером картины выступит Джон М. Чу, а продюсером — Марк Платт, известный по работе над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».