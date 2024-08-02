По мемуарам Бритни Спирс снимут фильм

Мемуары американской певицы Бритни Спирс «Женщина во мне» лягут в основу биографического фильма. Об этом сообщило издание Page Six .

Права на экранизацию в результате аукциона получила студия Universal Pictures. Режиссером картины станет Джон М. Чу, а спродюсируют ее Марк Платт, который ранее работал над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

По информации источника издания, сделка включает в себя права на музыкальный каталог поп-звезды. Кроме того, она сама будет участвовать в проекте.

«Рада поделиться со своими поклонниками, что я работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда снимал мои любимые фильмы… Оставайтесь с нами», — сообщила в своем блоге Спирс.

Певица заработала более 40 миллионов долларов на продаже своих мемуаров. Еще один источник дохода артистки — собственная линейка ароматов.