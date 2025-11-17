Стало известно, кто может быть отцом ребенка блогерши Лерчек

Mash: отцом ребенка Лерчек может быть ее танцевальный тренер из Аргентины

Отцом будущего четвертого ребенка известной блогерши Валерии Чекалиной может быть ее личный тренер по танцам из Аргентины Луис Сквиччиарини. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Пара тайно встречается уже более года, с момента расставания Лерчек с официальным мужем Артемом Чекалиным. Несмотря на шестой месяц беременности блогерши, Сквиччиарини пока не проявил интереса к оформлению брачных отношений.

Источник канала утверждает, что романтические отношения между танцором и блогершей начались сразу после ее ухода от супруга. Пару неоднократно замечали на свиданиях.

Валерия Чекалина известна многомиллионной аудитории под псевдонимом Лерчек. Ее брак с Артемом Чекалиным распался после 10 лет совместной жизни.

С октября прошлого года Чекалину и ее бывшего мужа обвиняют в незаконном переводе за рубеж крупной суммы денег и использовании поддельных документов. Женщина находится под домашним арестом.