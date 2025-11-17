Стало известно, кто может быть отцом ребенка блогерши Лерчек

Mash: отцом ребенка Лерчек может быть ее танцевальный тренер из Аргентины

Фото: РИА «Новости»

Отцом будущего четвертого ребенка известной блогерши Валерии Чекалиной может быть ее личный тренер по танцам из Аргентины Луис Сквиччиарини. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пара тайно встречается уже более года, с момента расставания Лерчек с официальным мужем Артемом Чекалиным. Несмотря на шестой месяц беременности блогерши, Сквиччиарини пока не проявил интереса к оформлению брачных отношений.

Источник канала утверждает, что романтические отношения между танцором и блогершей начались сразу после ее ухода от супруга. Пару неоднократно замечали на свиданиях.

Валерия Чекалина известна многомиллионной аудитории под псевдонимом Лерчек. Ее брак с Артемом Чекалиным распался после 10 лет совместной жизни.

С октября прошлого года Чекалину и ее бывшего мужа обвиняют в незаконном переводе за рубеж крупной суммы денег и использовании поддельных документов. Женщина находится под домашним арестом.

