Лерчек снова шокировала. Беременность под арестом: кто тайный отец ребенка

Домашний арест не помешал личной жизни Валерии Чекалиной. Оказавшаяся в центре уголовного дела на миллионы блогер Лерчек ждет уже четвертого ребенка, сообщило РИА «Новости» .

Следствие уже приобщило справку об этом к материалам дела скандального блогера.

Источник Starhit в окружении Чекалиной рассказал, что у девушки давно есть мужчина, она живет с ним последние месяцы. Издание предполагает, что речь идет о танцоре Луисо Сквиччиарини и называет его возможным отцом ребенка блогера.

Для Лерчек это уже не первый раз, когда личная жизнь накрывает ее в самый неспокойный момент. Год назад она участвовала в реалити «Звезды в джунглях», где завела роман с женатым мужчиной.

Связь оборвалась стремительно, но уже в тот момент Чекалина также состояла в отношениях. Осенью появлялись и слухи о ее беременности.

Чекалину и ее бывшего мужа обвиняют в незаконном переводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Им вменяют использование поддельных документов и работу организованной группы. Блогеру Лерчек грозит до 10 лет колонии.