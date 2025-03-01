Стало известно, кто мог предотвратить убийство Влада Листьева

Российский предприниматель Борис Березовский мог предотвратить гибель Владислава Листьева, но накануне убийства тележурналиста он специально покинул Россию ради создания себе алиби. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов.

«У него (Березовского — прим. ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора, они не сработались», — сказал он.

Скуратов добавил, что бизнесмен не играл главной роли в этом деле.

Березовский улетел 1 марта в составе российской делегации в Лондон.

В ночь с 3 на 4 марта 1995 года Березовский вместе с президентом телекомпании РЕН ТВ Иреной Лесневской в кабинете начальника службы безопасности президента России Александра Коржакова записали на видеокамеру обращение к Борису Ельцину, чтобы опровергнуть свою причастность к убийству Листьева. Они обвинили в этом своего конкурента Владимира Гусинского.

Скуратов возглавлял Генеральную прокуратуру с 1995 по 2000 год. Листьева застрелили в подъезде его дома в центре Москвы 1 марта.

Уголовное дело об убийстве журналиста до сих пор не раскрыто. Березовского нашли мертвым в его британском особняке весной 2013 года.

Ранее певец Юрий Лоза обвинил в убийстве Листьева «финансовых воротил», которым не понравились его идеи о развитии российского телевидения.