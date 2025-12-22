Стало известно, кто был Берендеем в «Шоу Аватар»

В седьмом выпуске четвертого сезона «Шоу Аватар» на НТВ выбыл персонаж колдуна-оборотня Берендея. Члены жюри узнали в нем певца Лешу Свика.

Новый выпуск прошел 21 декабря. Певцы Марк Тишман и Сергей Лазарев, исполнительница Клава Кока и телеведущая Лера Кудрявцева угадывали следующих персонажей — Кикимору, Аврору и Берендея.

Первой они попытались раскрыть Кикимору. Клава Кока предположила, что аватаром управляет Ирина Дубцова, остальные ее поддержали.

В Авроре Кудрявцева услышала другую популярную артистку — Татьяну Буланову. Но Клава Кока предложила свою версию — перед ними могла быть Mary Gu. Однако в обоих случаях звездные эксперты ошиблись.

Тогда им оставалось угадать последнего номинанта Берендея. С начала сезона жюри решило, что за таким сильным аватаром может скрываться Niletto или Леша Свик.

«Какой-то мистер тестостерон, тестостероновая бомба, тестостероновый взрыв», —сказала Кока.

Версию с Лешей Свиком предложил Марк Тишман и оказалось, что он был прав. Под образом колдуна был известный рэпер.

Ранее стало известно, что победу во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» одержал медиум и чернокнижник Влад Череватый.