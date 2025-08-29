Стала известна судьба наследства композитора Щедрина

У композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой не было детей, поэтому их имущество может отойти государству. Об этом заявил «РИА Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что согласно законодательству наследниками первой очереди считаются дети, супруг и родители наследодателя.

«С учетом того что Майя Плисецкая умерла еще в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет», — сказал Хаминский.

Юрист объяснил, что если в течение шести месяцев не найдут наследников других очередей, то имущество композитора получит статус выморочного и перейдет государству.

Хаминский добавил, что часто после смерти известных людей на их имущество начинают претендовать мнимые или настоящие внебрачные дети. В таких случаях родство нужно подтвердить в судебном порядке.

Щедрин умер в ночь на 29 августа в клинике в Германии от обострившихся заболеваний. Тело музыканта кремируют и развеют над Россией.