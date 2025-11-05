Стало известно, кому достанется квартира Юрия Николаева с видом на Москву-реку

Супруги прожили вместе 50 лет. Они заботились о детях сводной сестры Николаева, как о родных. При жизни ведущий подарил племяннице квартиру в Москве, а также поделил между ней и ее братом дом в Истре.

Николаев выкупил его у знакомых в 1980-х годах для больной раком матери и с тех пор многое перестроил. Стоимость такого участка с коттеджем — от 20 миллионов рублей.

Квартиру на Саввинской набережной у станции метро «Киевская» с видом на Москву-реку Николаевы купили в 2011 году, она оценивается в 120 миллионов рублей. Эта недвижимость отойдет единственной наследнице телеведущего, жене Элеоноре.

Создатель «Утренней звезды» умер 4 ноября от болезни легких. Он долгие годы страдал от рака.