Стало известно, кому достанется квартира Юрия Николаева с видом на Москву-реку
KP.RU: квартиру Юрия Николаева за 120 млн рублей унаследует его жена Элеонора
Телеведущий Юрий Николаев не имел собственных детей. Единственной наследницей его имущества станет жена Элеонора, сообщил KP.RU.
Супруги прожили вместе 50 лет. Они заботились о детях сводной сестры Николаева, как о родных. При жизни ведущий подарил племяннице квартиру в Москве, а также поделил между ней и ее братом дом в Истре.
Николаев выкупил его у знакомых в 1980-х годах для больной раком матери и с тех пор многое перестроил. Стоимость такого участка с коттеджем — от 20 миллионов рублей.
Квартиру на Саввинской набережной у станции метро «Киевская» с видом на Москву-реку Николаевы купили в 2011 году, она оценивается в 120 миллионов рублей. Эта недвижимость отойдет единственной наследнице телеведущего, жене Элеоноре.
Создатель «Утренней звезды» умер 4 ноября от болезни легких. Он долгие годы страдал от рака.