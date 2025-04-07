Стало известно, когда тело Паши Техника доставят в Москву

Тело скончавшегося в Таиланде российского рэпера Паши Техника привезут в Москву 9 апреля. Об этом сообщил менеджер артиста Марк Яровный в своем Telegram-канале .

«Завтра вечерним бортом Паша вылетает в Москву. Утром девятого числа он будет в Москве», — сказал он.

Яровный добавил, что после прибытия тела Техника в столицу представители музыканта объявят дату и места прощания с ним. Церемония пройдет в открытом формате, прийти на нее сможет каждый желающий проститься со знаменитостью.

Рэпер умер в больнице на острове Пхукет, куда попал в результате сильнейшего отравления запрещенными веществами. Врачи до последнего боролись за жизнь артиста и ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние звездного пациента, однако все усилия оказались тщетными.

Ранее менеджер Техника рассказал о последней встрече с умирающим музыкантом. По его словам, Паша слышал голоса близких людей.