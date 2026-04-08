Стало известно, кем работает отец рэпера Toxis

Отец популярного рэпера Toxis (Андрей Смелянский) связан с добычей нефти и геофизическими технологиями в Африке. Об этом сообщил Life.ru .

По информации источника, Леонид Смелянский также занимается недвижимостью. После начала СВО его имя связывали с компаниями в Замбии, ОАЭ, Ботсване, на Кипре и в Сербии.

Авторы расследования не исключают, что именно эти структуры стали основой его реального дохода.

Журналисты добавили, что фанаты изменили отношение к Toxis, которого считали молодым self-made артистом. Теперь они активно обсуждают, насколько карьерный рост исполнителя обеспечили семейные ресурсы. При этом сам рэпер заявлял, что всегда жил в достатке.

Одна из ключевых фишек Toxis — высокий тембр голоса. В раннем детстве он пережил эозинофильную гранулему и смог вернуться к нормальной жизни только после двух операций.