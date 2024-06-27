Стало известно, какой гонорар получает Игорь Николаев за частные визиты к фанатам

За частные выступления певец Игорь Николаев может получать до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Страсти» .

По его словам, вокалист сейчас очень популярен у россиян. Он продолжает выступать для поклонников и выпускать новые песни.

«На данный момент у него гонорары высокие. То есть одно его выступление стоит в районе трех-четырех миллионов рублей по Москве. В регионах чуть поменьше. Частные корпоративы — в районе пяти миллионов рублей», — сказал Дворцов.

Продюсер назвал Николаева замечательным человеком и «талантливым трудягой». Артист очень много времени посвящает работе и старается вдохновлять своих фанатов. Дворцов считает, что вокалист еще долго будет крутиться в сфере шоу-бизнеса. У исполнителя много творческих планов. При этом он способен совмещать карьеру с семьей.

Ранее стало известно, что у Игоря Николаева образовался долг перед ФНС. Сумма составила 119 тысяч рублей.