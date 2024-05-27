Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей

У певца и композитора Игоря Николаева образовался долг перед ФНС. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
По данным издания, на музыканте висят пять задолженностей. В общей сложности Николаеву нужно выплатить налоговой службе 119 тысяч рублей.
Журналисты уточнили, что артист зарегистрировал товарный знак — «Третье сентября». Теперь он может заниматься продажей продукции или предоставлять разные услуги. В частности, у певца появилась возможность под собственным брендом создать интернет-сервис для скачивания цифровой музыки, видеостудию или запустить телеканал.