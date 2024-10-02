Стало известно, какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин

Life: Добрынин оставил после себя квартиру в Москве и участок в Подмосковье

Композитор Вячеслав Добрынин оставил квартиру в московском районе Хамовники, дачу на Озернинском водохранилище возле Рузы и участок на Новорижском шоссе. Об этом сообщил Life .

Квартиру в многоэтажном доме в 1-м переулке Тружеников издание оценило более чем в 110 миллионов рублей, особняк в Рузе — в 30 миллионов, участок под Красногорском — от 50 миллионов и дороже. Кроме того, композитору принадлежали два автомобиля премиум-класса.

Наследниками первой очереди станут дочь Добрынина от первого брака, живущая с мужем в США, и вторая жена музыканта.

Добрынин умер накануне на 79-м году жизни, пережив несколько инсультов. Его коллега, композитор и певец Игорь Корнелюк, назвал покойного необыкновенно одаренным человеком, а его музыку — «очень вкусной».