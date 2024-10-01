«Это было всегда очень вкусно». Корнелюк рассказал о музыке Вячеслава Добрынина

Вячеслав Добрынин, умерший на 79-м году жизни, был одаренным музыкально человеком и заслуженно считался хитмейкером. Об этом рассказал 360.ru композитор и певец Игорь Корнелюк.

«Многие его упрекали в том, что это слишком просто. На самом деле эта простота стоит дорогого, потому что он писал как дышал. Кажется, очень просто, но все, что он делал, это было всегда очень вкусно. Музыка — она как еда, должна быть вкусной, должна быть привлекательной. И у Славы всегда очень было все хорошо и органично», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Кроме того, Корнелюк назвал коллегу очень ярким и харизматичным человеком, добавив, что от него на сцене шла позитивная энергетика. Композитор отметил, что настоящих мелодистов, способных создать музыку, которую хочется напевать, остается все меньше.

«Как-то все быстро это случилось… Слава каждый год поздравлял меня с днем рождения. Исключение составил прошлый год. Как раз с ним случился инсульт. Я через какое-то время позвонил знакомым, спросил: а что случилось, ничего не случилось? Ну как же, говорят, вот у Славы инсульт», — рассказал музыкант.

Корнелюк добавил, что ходил к Добрынину на концерты, тот к нему всегда тепло относился, они часто общались друг с другом по телефону.

«Он был необыкновенно одарен. Поцеловал, что называется, боженька, и он вот этот дар щедро раздавал людям», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал Добрынина человеком, песни которого знала и пела вся страна.