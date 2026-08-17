Стало известно, как Канье Уэст относится к Путину

Канье Уэст мечтает встретиться с Путиным во время визита в Россию

Рэпер Канье Уэст давно выказывает симпатию к президенту России и надеется встретиться с ним во время октябрьского визита в страну. Об этом РИА «Новости» сообщила генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

В агентстве подтвердили, что рэпер выступит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. По словам Субчевой, пока нет точного расписания встреч артиста, но встреча с президентом России Владимиром Путиным — это его давняя мечта.

Ранее организаторы концертов Уэста опубликовали стоимость билетов на его концерт. Максимальная стоимость билета в Санкт-Петербурге за место в VIP-ложе превысила 150 тысяч рублей.