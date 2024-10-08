Стало известно имя самой богатой женщины-музыканта

Американская певица Тейлор Свифт завоевала титул самой богатой женщины-музыканта в мире. Такие данные опубликовал Forbes.

Состояние артистки оценили в 1,6 миллиарда долларов. Эта сумма на 200 миллионов долларов больше, чем у певицы Рианны.

Благодаря рекордному туру Eras Tour Свифт заработала 600 миллионов долларов, что вывело исполнительницу в статус миллиардера в 2023 году. Свифт стала первой певицей, чье состояние главным образом основано на заработке от песен и выступлений.

Также в 600 миллионов долларов оценивается музыкальный каталог певицы. Еще у нее в собственности есть недвижимость на 125 миллионов долларов.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых из мировых лидеров. Первую строчку в нем занял премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с зарплатой около 1,69 миллиона долларов в год. Президент США Джо Байден занял четвертое место с доходом в 400 тысяч долларов в год.