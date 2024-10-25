«Что сказать, я влюбилась». Лерчек покаялась за роман с женатым Натаном

Лерчек призналась, что ей стыдно за флирт с Натаном на шоу «Звезды в джунглях»

Блогер Валерия Чекалина заявила, что не знала о семейном статусе Natan (Натана Мирова) и пожалела о романе с ним на шоу «Звезды в джунглях». Она раскаялась в случившемся в интервью автору видеоблога «Алена, блин!» Алене Жигаловой.

«Что сказать, я влюбилась. И когда все это уже дошло до такого апогея, и когда я поняла, что случилось, я подошла и сказала ему: „Мне жалко твою жену“. Мне действительно жалко эту женщину», — сказала девушка.

Лерчек призналась, что поддалась чувствам, будучи уверенной, что Натан свободен, и оказалась втянутой в его интриги. Подписчики в соцсетях рассказали ей, что он изменял жене и до шоу.

Блогер попросила музыканта публично покаяться, все забыть и начать сначала. Лерчек предложила ему дружить семьями, пригласила Натана с женой и детьми в гости.

«Давай <…> попросим у всех прощения за то, что мы не сдержали своих чувств, и что нам обоим очень стыдно. Мне, например, стыдно», — призналась она.

Новый сезон реалити-шоу «Звезды в джунглях» с участием Лерчек и Натана вышел на ТНТ. Комик Михаил Галустян рассказал, что ему понравилось вести передачу вместе с трудолюбивой и эмоциональной певицей Ольгой Бузовой.