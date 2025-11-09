Стало известно, где пройдет прощание с Владимиром Симоновым
Прощание с актером Симоновым пройдет в Театре Вахтангова
Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым пройдет в Москве в Театре имени Вахтангова. Об этом ТАСС сообщил глава культурного учреждения Кирилл Крок.
«Прощание с Владимиром Александровичем, безусловно, пройдет в нашем театре», — сказал он.
Дату и время церемонии пока не объявили. По словам Крока, их сообщат позже.
Симонов скончался 8 ноября в стенах больницы, где находился последние две недели. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Еще в конце прошлого года у знаменитости диагностировали гипертоническую болезнь, которая сопровождалась рисками внезапной остановки сердца.