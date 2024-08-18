Стало известно, чем закончилась дележка наследства Алена Делона

Ален Делон завещал разделить свои активы между дочерью и двумя сыновьями

Легендарный французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет, но еще до этого успел поставить точку в борьбе за свое многомиллионное наследство. Об этом сообщил сайт Kp.ru .

Секс-символ 60 и 80-х годов прославился не только актерскими работами, но и своей любвеобильностью. У него трое официально признанных детей — 59-летний Энтони от второй жены, актрисы Натали Бартелеми, 34-летняя дочь Анушка и 30-летний сын Ален-Фабьен от манекенщицы Розали ван Бремен.

Наследники актера еще при его жизни начали бороться за имущество.

В начале этого года Делона по суду признали частично недееспособным, лишив права распоряжаться собственным имуществом. Ему назначили представителя, сохранив тому анонимность. Дети Делона были разгневаны.

Шесть лет назад наследники актера избавились от его сиделки, обвинив ту в краже, чтобы не допустить ее брака с отцом.

Скандалы на этом не закончились. Наследники начали ругаться между собой. Энтони обвинил сестру Анушку в сокрытии информации о деменции у актера, а та, в свою очередь, заявила, что братья мешали лечению отца.

Точку в спорах о наследстве поставил сам Делон, поделив имущество между детьми. При этом не исключено, что после его смерти не объявятся новые наследники.

Легенда умерла в одиночестве, несмотря на то, всю жизнь Делон окружали женщины.