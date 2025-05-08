Сталкеру актрисы Дженнифер Энистон предъявили обвинения

Протаранившего ворота особняка актрисы Дженнифер Энистон в Лос-Анджелесе водителя автомобиля обвинили в преследовании, вандализме и угрозах. Об этом со ссылкой на окружную прокуратуру сообщил телеканал CNN .

В ведомстве подчеркнули, что обвинение потребовало от суда назначить обвиняемому залог в 150 тысяч долларов. Сейчас мужчина содержится в окружной тюрьме штата в ожидании первого заседания.

Источники CNN уточнили, что ворота особняка актрисы протаранил ее давний преследователь. На протяжении двух лет он отправлял ей сообщения в социальных сетях и по электронной почте, а добыв телефон Энистон, стал оставлять ей голосовые сообщения.

Не получив от актрисы какой-то реакции, он решил навестить ее дома. Но после того, как мужчина сломал ворота, его схватил охранник актрисы, который удерживал преследователя до приезда полиции.

Если суд признает преследователя звезды сериала «Друзья» виновным, ему грозит заключение в тюрьму штата на срок до трех лет.

В начале апреля этого суд Нью-Йорка арестовал 48-летнего Майкла Джозефа Брэнхема, преследовавшего актрису Скарлетт Йоханссон.

По данным газеты The New York Post, сталкер грозил взорвать студию телеканала NBC, где работает муж актрисы. Йоханссон уже обращалась в полицию с жалобой на преследование со стороны Брэнхема, который врывался к ней домой, а также публиковал комментарии в социальных сетях, в которых утверждал, что является отцом одного из детей актрисы.