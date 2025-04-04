Преследователя Скарлетт Йоханссон арестовали в США

Правоохранительные органы США арестовали 48-летнего Майкла Джозефа Брэнхема, которого голливудская актриса Скарлетт Йоханссон ранее обвиняла в преследовании. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, мужчина угрожал взорвать студию телеканала NBC, где работает супруг актрисы Колин Джост. Брэнхем написал в чате коммерческого онлайн-университета, что в следующий раз о нем услышат в связи со взрывом бомбы на ТВ-шоу.

В четверг его доставили в суд Манхэттена, предъявив обвинения в ложном сообщении о происшествии и угрозе причинения массового вреда. Судья установила залог в 100 тысяч долларов наличными или 300 тысяч по залоговому обязательству, а также выдала охранные ордера для Йоханссон и Джоста.

До этого актриса уже обращалась в суд с требованием запретить Брэнхаму приближаться к ней. Мужчина, утверждающий, что является биологическим отцом одного из ее детей, неоднократно появлялся у ее дома без разрешения в ноябре 2023 года, публиковал оскорбительные посты в соцсетях и даже сделал татуировку с именем звезды.

Ранее Мосгорсуд ужесточил наказание мужчине, который обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг. Сначала злоумышленнику назначили два года, но прокурор счел наказание слишком мягким.