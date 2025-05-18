Стали известны подробности смерти клавишника из команды МакSим

Клавишник группы «МакSим» Дмитрий Иванов умер, не выходя из комы. Его сестра Анна рассказала 360.ru, что ничего не предвещало беды. Музыкант вел здоровый образ жизни, вредных привычек у него не было.

«У него аневризма… Сосуд разрывается, кровоизлияние в мозг, и все, и кома. Он талантливый музыкант был, вел нормальный образ жизни. Занимался спортом, алкоголь и наркотики не употреблял», — сообщила Анна.

Она добавила, что смерть при таком сильнейшем кровоизлиянии обычно происходит мгновенно, но музыкант еще 20 дней провел в коме.

Иванов играл на клавишах у Шнура с 2020 по 2025 год. Недавно он вернулся в коллектив МакSим, откуда ушел еще в 2010-х. За это время он работал с многими известными артистами российской эстрады.

Певица МакСим назвала Иванова настоящим профессионалом и человеком-фейерверком с огромным сердцем.