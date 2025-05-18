Певица МакSим сообщила о смерти клавишника Дмитрия Иванова

Певица МакSим (Марина Максимова) поделилась печальной новостью: скончался клавишник ее группы Дмитрий Иванов. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

«Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем», — подчеркнула певица.

Артистка подчеркнула, что вся команда верила в его выздоровление, но чуда не произошло. Она призналась, что его смерть не укладывается у нее в голове.

«В нем ведь столько любви к жизни! Было», — пояснила она.

Как сообщил Telegram-канал Mash, у 41-летнего клавишника случился инсульт 29 апреля, он впал в кому. Состояние музыканта было критическим. Несмотря на усилия врачей Боткинской больницы, сегодня утром, около 5 часов, Дмитрий скончался, не приходя в сознание.

Близкие говорят, что мужчина всегда вел здоровый образ жизни: не пил, не курил, активно занимался спортом.

Иванов играл на клавишах у Шнура с 2020 по 2025 год. Недавно он вернулся в коллектив МакSим, из которого ушел еще в 2010-х. За это время он сотрудничал с множеством известных артистов российской эстрады — от Баскова до группы «Эпидемия».

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