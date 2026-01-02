Стали известны подробности смерти дочери Томми Ли Джонса в отеле в США

Смерть дочери голливудского актера Томми Ли Джонса Виктории не была насильственной, криминалисты не обнаружили никаких травм. Подробности сообщило издание Daily Mail.

Викторию Джонс нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско накануне. Попытки персонала реанимировать девушку не увенчались успехом, приехавшая скорая констатировала смерть.

Полиция сообщила, что на теле не было травм и следов употребления наркотиков. Правоохранители выясняют, была ли Джонс постоялицей гостиницы. Расследование продолжается.

Виктория Джонс дебютировала в кино в 2002 году, она сыграла небольшую роль в кинокартине «Люди в черном — 2».

