Стали известны подробности смерти дочери Томми Ли Джонса в отеле в США

Смерть дочери Томми Ли Джонса не была насильственной, сообщила полиция

Смерть дочери голливудского актера Томми Ли Джонса Виктории не была насильственной, криминалисты не обнаружили никаких травм. Подробности сообщило издание Daily Mail .

Викторию Джонс нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско накануне. Попытки персонала реанимировать девушку не увенчались успехом, приехавшая скорая констатировала смерть.

Полиция сообщила, что на теле не было травм и следов употребления наркотиков. Правоохранители выясняют, была ли Джонс постоялицей гостиницы. Расследование продолжается.

Виктория Джонс дебютировала в кино в 2002 году, она сыграла небольшую роль в кинокартине «Люди в черном — 2».